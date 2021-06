Inter, c’è il sorpasso del Milan per Damsgaard: “La Samp fissa il prezzo”

Le due milanesi sono interessate al gioiello della Sampdoria, ora impegnato agli Europei con la sua Danimarca

Tutti pazzi per Mikkel Damsgaard. Il talento classe 2000 si sta mettendo in mostra agli Europei con la sua Danimarca ed è finito nel mirino delle big europee. Come riportato da Tuttosport, “prima c’erano solamente le inglesi a volerlo, ora c’è la fila. C’è anche il Barcellona e ora anche il Milan che ha superato l’Inter. […] Massimo Ferrero per ragioni di bilancio non può privarsi di Damsgaard per meno di 30 milioni di euro. Il numero uno della Sampdoria ha fissato il prezzo e da quella cifra non si muoverà”, si legge.