Musso all’Atalanta, perché l’Inter non ha rilanciato per il portiere

La verità sul mancato rilancio della società nerazzurra per il portiere argentino, passato dall'Udinese all'Atalanta

L'Inter da tempo seguiva Juan Musso come possibile erede in porta di Samir Handanovic. Un profilo molto apprezzato dai nerazzurri, per presente e futuro, finito all'Atalanta per 20 milioni proprio nei giorni scorsi. Perché l'Inter non ha rilanciato per provare a convincere l'Udinese e Musso? I nerazzurri hanno deciso di continuare con Handanovic anche nella stagione 2021/22 e l'argentino voleva giocare in da subito da titolare, in Serie A e in Champions League. Per questo l'Inter è rimasta ferma e Musso ha scelto l'Atalanta.