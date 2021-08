Sky – Nandez aspetta l’Inter, ma ora la priorità del club è diventata un’altra

In queste ore la priorità del club nerazzurro è cambiata: la società è concentrata su un altro discorso in chiave mercato

La priorità di casa Inter in queste ore è cambiata sul mercato. Dai discorsi approfonditi col Cagliari per Nahitan Nandez e Radja Nainggolan, i dirigenti nerazzurri si sono spostati su un altro tavolo. Ne parla Sky Sport: “Il discorso Lukaku sta catalizzando tutte le attenzioni, poi Nandez sarà una priorità e l’Inter vuole chiudere in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore aspetta e vuole l’Inter, prima però c’è da definire la vicenda Lukaku”.