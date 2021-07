TMW – Inter-Nandez, Cagliari a colloquio con intermediario: si prova a chiudere

Giornata di novità sull'asse Inter-Cagliari per il futuro del centrocampista uruguaiano

Si cerca l’intesa. Inter e Cagliari oggi si sono incontrate a Milano per avvicinarsi alla quadra dell’operazione Nahitan Nandez. Anche TMW ha aggiornato sulla situazione: “Dopo l'incontro nella sede dell'Inter, tra la dirigenza nerazzurra e quella del Cagliari, continuano i contatti per il trasferimento di Nahitan Nandez. In questi minuti Stefano Capozzucca e Andrea Cossu sono a colloquio a Milano, con l'intermediario Edoardo Crnjar, per provare a chiudere l'operazione. Il sudamericano è in pole per diventare l'esterno destro della formazione di Inzaghi”, si legge. L’Inter accelera, Nandez è la prima scelta