L’Inter fa sul serio e stringe per Nandez: quanto guadagna al Cagliari

Lo stipendio del duttile centrocampista, nel mirino dei nerazzurri per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi

L’Inter accelera per Nahitan Nandez. Dialoghi costanti tra i dirigenti nerazzurri e il Cagliari per provare a trovare l’accordo per il passaggio alla corte di Simone Inzaghi del centrocampista classe 1995. Nandez, sotto contratto fino al 30 giugno 2024, è il secondo calciatore più pagato della rosa dei sardi dopo Godin: guadagna 1,6 milioni a stagione. Nel suo accordo con il club è stata anche inserita una clausola da 36 milioni, ma il Cagliari è disposto a lasciarlo partire anche per una cifra minore in questa finestra di mercato.