CM – Inter, il Cagliari apre al prestito con diritto per Nandez: le condizioni

Gli aggiornamenti sulla trattativa in corso tra i nerazzurri e il club sardo per il duttile centrocampista uruguaiano

Dialoghi in corso sull'asse Inter-Cagliari per Nahitan Nandez. Il club nerazzurro fa sul serio per il jolly uruguaiano, che ha già l'accordo di massima con Marotta e Ausilio sull'ingaggio. "Ok al prestito, ma a una cifra di partenza alta. Questa la posizione che il Cagliari ha fatto arrivare all'Inter sulla situazione di Nahitan Nandez, che i nerazzurri vorrebbero prendere proprio in prestito con diritto di riscatto per la fascia destra", fa sapere oggi Calciomercato.com. Il Cagliari - con la cifra di partenza alta - vuole rassicurazioni sul riscatto di Nandez da parte del club interista.