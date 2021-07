Sky – Inter-Nandez, Cagliari pronto ad aprire al prestito con diritto: le novità

Gli ultimissimi aggiornamenti sulla situazione legata al centrocampista, obiettivo di mercato dei nerazzurri

Si tratta, ma le parti ancora non sono vicine. Dialoghi in corso sull’asse Inter-Cagliari per Nahitan Nandez, obiettivo prioritario dei nerazzurri in entrata al momento. Come riportato da Fabrizio Romano per Sky Sport, “Inzaghi vede Nandez a destra nel 3-5-2. Manca l'accordo, il Cagliari aprirebbe al prestito con diritto di riscatto, ma l'Inter non ritiene adeguate le condizioni al momento. Da capire se l'Inter vorrà collegare le vicende Nainggolan e Nandez o meno. E c'è sempre il nome di Bellerin, che l'Inter ha chiesto in prestito con diritto di riscatto ma l'Arsenal vuole cedere con obbligo”.