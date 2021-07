Inter, Inzaghi primo sponsor di Nandez: si discute di un aspetto col Cagliari

La società nerazzurra continua a trattare con il club sardo per il duttile centrocampista, che aspetta di trasferirsi a Milano

Garantisce Simone Inzaghi per Nahitan Nandez. Proseguono i discorsi tra Inter e Cagliari per il centrocampista uruguaiano, primo obiettivo in entrata dei nerazzurri sul mercato. Come riportato da Fabrizio Romano per Sky Sport, “l’operazione Nandez resta slegata da quella Nainggolan e per Nahitan c’è ancora un po’ di strada da fare. La cifra del prestito è uno dei temi di cui discutono Inter e Cagliari, non c’è ancora l’intesa mentre c’è la volontà totale del giocatore che potrebbe agire a destra o da mezzala. Inzaghi lo ritiene perfetto per giocare a destra al posto di Hakimi. L’Inter spera di trovare la quadra giusta, si continua a trattare”.