Retroscena Lautaro Martinez: offerta cash dell’Atletico Madrid, no dell’Inter

Un interessante retroscena di mercato su Lautaro Martinez. Fresco vincitore della Coppa America con la sua Argentina, il Toro ora si godrà le vacanze prima di ricominciare a lavorare in vista della nuova stagione. In attesa di una chiamata dall’Inter sul fronte rinnovo di contratto, Tuttosport svela che “l’Atletico a giugno aveva prospettato un’offerta da 40 milioni di euro” per il Toro. L’Inter, però, ne chiede almeno il doppio per il cartellino dell’argentino.