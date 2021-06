Sky – Inter, Onana per il dopo Handanovic: quanto vale e come può arrivare

I nerazzurri pensano al portiere dell'Ajax per il dopo Handanovic

Tra uscite, rinnovi e possibili colpi in entrata. L’Inter valuta con grande attenzione la situazione di André Onana per la porta. Attualmente l’estremo difensore è squalificato per doping e tornerà a disposizione dell’Ajax a novembre, per questo i nerazzurri osservano la situazione per ora, senza fretta. Come fatto sapere da Luca Marchetti a Sky Sport, ”Onana è un’opportunità per l’Inter al momento. È un portiere molto interessante, vale 30 milioni, ma ha il contratto in scadenza nel 2022. I nerazzurri ne hanno parlato col procuratore, che è lo stesso di Bellerin. Può essere un’idea per il dopo Handanovic. Ricordiamo che si era parlato tanto anche di Musso per i nerazzurri e ora l'argentino è vicino all’Atalanta”.