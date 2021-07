Sky – Onana, non c’è solo l’Inter: si registra un forte pressing dalla Francia

Le novità sul futuro del portiere di proprietà dell'Ajax, accostato ai nerazzurri in vista del dopo Handanovic

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di André Onana per il futuro. I nerazzurri ci pensano per il dopo Samir Handanovic, ma devono fare i conti con la concorrenza dall’estero. Come riportato da Sky Sport, il portiere “è in uscita dall'Ajax e sta valutando le alternative. Per Onana non c'è soltanto l'Inter, ma si registra anche un forte pressing del Lione. La destinazione piace, e il giocatore la sta valutando con grande attenzione”, si legge.