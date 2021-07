Mercato Inter, Repubblica svela: “Inzaghi-Keita, c’è già il patto: le ultime”

Gli ultimissimi aggiornamenti dal quotidiano sul futuro dell'attaccante senegalese

Prima un’uscita, poi si potrà concretizzare il ritorno all’Inter di Keita Balde. È chiara la situazione dopo l’incontro in sede della scorsa settimana tra Federico Pastorello, agente dell’attaccante, e la società nerazzurra. Keita è un’opzione per rinforzare il reparto avanzato, molto gradita a Simone Inzaghi, ma al momento non una priorità. Come svela La Repubblica, “tra l'attaccante e Simone Inzaghi c'è un patto per il ritorno del giocatore in maglia nerazzurra”. Prima, però, deve partire almeno Andrea Pinamonti.