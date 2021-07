Inter coperta a sinistra con Dimarco e Perisic? Solo sulla carta, in realtà…

La verità sulla situazione che riguarda la fascia sinistra nerazzurra di Simone Inzaghi

La priorità è sicuramente il sostituto di Achraf Hakimi sulla corsia destra, ma l’Inter si guarda attorno anche per la fascia sinistra. Il motivo? Lo ha svelato Gazzetta.it: “A sinistra ci sono in rosa già Dimarco e Perisic: sulla carta i nerazzurri sono coperti, ma c’è ancora la scritta “Work in Progress””, si legge. Per questo anche nelle scorse ore Marcos Alonso è stato accostato ai nerazzurri.