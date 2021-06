Inter, Pessina osservato speciale: di quanto è aumentato il suo valore in 6 anni

I nerazzurri monitorato costantemente la crescita del centrocampista dell'Atalanta, grande protagonista a Euro2020 con la Nazionale

C'è anche Matteo Pessina tra i giocatori monitorati con grande attenzione dall'Inter in chiave mercato. I nerazzurri hanno altre priorità, sia in uscita che in entrata, ma il classe 1997 dell'Atalanta piace da tempo e le sue prestazioni agli Europei con la Nazionale non sono passate inosservate. Come riportato dal sito di Sky Sport, "sei anni fa Adriano Galliani prelevava per il suo Milan un giovanissimo Matteo Pessina dal Monza, per appena 20 mila euro. Ceduto all'Atalanta per un milione, oggi ne vale almeno 30. Una quotazione di mercato che è salita esponenzialmente di mese in mese, praticamente a ogni pallone toccato con la classe che in pochi erano riusciti a intravedere", si legge.