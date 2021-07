Inter, Pinamonti blocca un colpo in entrata: “C’è un problema per il suo addio”

Non è facile trovare una sistemazione all'attaccante classe 1999, che resta in uscita dall'Inter

Andrea Pinamonti blocca il mercato in entrata dell’Intersul fronte attaccanti al momento. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per trovare una sistemazione all’attaccante classe 1999, ma non mancano gli ostacoli. Come svela La Repubblica, “l’operazione Keita si concluderà quando Marotta e Ausilio piazzeranno Pinamonti, che al momento piace molto al Cagliari e alla Salernitana, ma l'ingaggio - 2.5 milioni di euro - del centravanti italiano resta un problema”.