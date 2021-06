Inter, Pinamonti fuori dai piani di Inzaghi: il vero scoglio per l’addio

Il giovane attaccante dopo la stagione agli ordini di Conte è pronto a salutare i nerazzurri per giocare con maggiore continuità

Chi resta, chi arriva e chi parte. Dopo la stagione agli ordini di Antonio Conte da quarta punta, Andrea Pinamonti è pronto a dire addio all'Inter per giocare con maggiore continuità. E la società nerazzurra non si opporrà alla cessione, d'accordo col nuovo allenatore Simone Inzaghi . Gazzetta.it ha approfondito nel dettaglio la situazione e individuato un ostacolo nella trattativa.

"Una la certezza: Andrea Pinamonti non farà parte della rosa a disposizione del nuovo tecnico. Il canterano non è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio con Antonio Conte: presenze centellinate, a eccezione delle passerelle finali con lo scudetto già in ghiaccio. Il gol contro la Sampdoria, alla terz’ultima giornata, ha avuto il sapore della liberazione, con tanto di commozione. Ma il sogno nerazzurro del 22enne è destinato a chiudersi qui, c’è da capire in che forma: i 2 milioni di ingaggio sono uno scoglio per la cessione", si legge.