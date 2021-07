CM – Inter, un giocatore sul mercato: “Impalpabile ed emotivamente poco coinvolto”

Non rientra nei piani di Simone Inzaghi e al momento mancano offerte soddisfacenti per lasciare l'Inter

Non rientra dei piani dell’Inter e di Simone Inzaghi, ma al momento mancano offerte adeguate per l’addio. Andrea Pinamonti è tra gli esuberi dei nerazzurri e la prova offerta ieri in amichevole contro il Lugano non aiuta a trovare acquirenti, come sottolinea Calciomercato.com: “L'anonima prestazione fornita a Lugano dall'arciere di Cies rappresenta il più classico dei rovesci della medaglia: impalpabile ed emotivamente poco coinvolto, il classe '99 è ufficiosamente sul mercato ma il suo ingaggio da 2 milioni di euro netti non ha portato al momento proposte diverse da quelle del prestito. Un problema da risolvere per Marotta e Ausilio”, si legge.