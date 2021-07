CM – Dopo Hakimi, casting Inter nel vivo: “Un nome dà più garanzie di Bellerin”

Sono due i principali candidati del club nerazzurro per rinforzare la corsia destra dopo l'addio di Hakimi

Due nomi su tutti in casa Inter per il dopo Achraf Hakimi. La ricerca è nel vivo, i nerazzurri stanno valutando tutte le opzioni che offre il mercato e poi decideranno su chi puntare per sostituire l’esterno marocchino. I profili in cima alla lista delle preferenze sono quelli di Denzel Dumfries ed Hector Bellerin. Secondo quanto svelato da Calciomercato.com, "lo spagnolo darebbe meno garanzie rispetto a Dumfries sul piano fisico, dopo la rottura del crociato rimediata a gennaio 2019 e alcuni guai muscolari accusati quest'anno. A suo vantaggio, però, c'è la volontà dell'Arsenal di lasciarlo partire e il desiderio del ragazzo di vestire la maglia nerazzurra”, si legge.