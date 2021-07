Inter, corsa a tre per Dalbert: prezzo fissato e niente sconti

Gli aggiornamenti sul futuro del terzino brasiliano, in uscita dai nerazzurri

Dopo l’addio di Joao Mario, l’Inter sta lavorando alle cessioni di Radja Nainggolan e Dalbert. Entrambi sono nel mirino del Cagliari, alla ricerca di rinforzi per la nuova stagione. Decisamente avanti la trattativa per il Ninja, meno quella per il brasiliano, che è cercato anche da Trabzonspor e CSKA Mosca. L’Inter vuole cedere il terzino a titolo definitivo e non è disposta a fare sconti: la richiesta è di circa 6/7 milioni di euro.