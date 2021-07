CM – Anche Lukaku ha un prezzo: la richiesta Inter. Chelsea interessato

I nerazzurri non vogliono cedere il centravanti belga a meno di offerte monstre

Sacrificato Achraf Hakimi, l’Inter non ha in programma la cessione di un altro big al momento. La società nerazzurra vuole far cassa cedendo gli esuberi, ma il messaggio arrivato dalla proprietà alla dirigenza è chiaro: tutti hanno un prezzo. Compreso Romelu Lukaku, tornato oggi al lavoro ad Appiano Gentile con Inzaghi. Come riportato da Calciomercato.com, “per l'Inter Lukaku vale almeno 120 milioni di euro e il club non ha alcuna intenzione di fare cassa con l'attaccante belga nonostante l'interesse del Chelsea per lui”, si legge.