Calciomercato Inter, si muove Raiola per Dumfries: il PSV fissa il prezzo

La richiesta del club olandese per l'esterno destro, ora impegnato agli Europei con la nazionale e accostato ai nerazzurri

C’è anche Denzel Dumfries tra i profili monitorati dall’Inter per la fascia destra. Secondo quanto riportato da Eindhoven Dagblad, Mino Raiola, agente del giocatore, valuterà tutte le opzioni per il suo assistito durante e dopo l’Europeo. Il prezzo del cartellino - assicurano in Olanda - è di 15 milioni di euro circa. Il classe 1996, ora impegnato agli Europei con la nazionale olandese, è sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con il PSV. Ricordiamo che sulle sue tracce c’è anche l’Everton.