Inter-Raiola, dialoghi aperti sul mercato: “I tre nomi sul tavolo”

I nerazzurri sono pronti a dialogare con il potentissimo agente in vista della prossima stagione

L'Inter e Mino Raiola. Sono tre i nomi sul tavolo tra la società nerazzurra e il potentissimo agente. Presto le parti si incontreranno per discutere del futuro di tre giocatori, come sottolineato da Calciomercato.com: “Raiola, oltre a dover affrontare le questioni relative al rinnovo di De Vrij e alla pista Dumfries per la sostituzione di Hakimi, può diventare un preziosissimo alleato per sbloccare lo stallo relativo al suo attaccante Pinamonti”, si legge.