Pedullà – Inter e Milan su Raspadori: “Via da Sassuolo a una sola condizione”

Aggiornamenti di mercato sull'attaccante del Sassuolo, ora impegnato in Nazionale agli Europei con il commissario tecnico Mancini

Per presente e futuro, Inter e Milan continuano a pensare a Giacomo Raspadori. Il baby attaccante classe 2000, di proprietà del Sassuolo e ora impegnato agli Europei con la Nazionale del ct Mancini, ha stupito nella seconda parte di stagione e fa gola alle big come punta di scorta. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia, “Raspadori salvo offerte clamorose non lascerà il Sassuolo, lo vogliono trattenere”. I neroverdi hanno intenzione di tenerlo e non faranno sconti, anzi. I nerazzurri sono avvisati.