Calciomercato Inter, obiettivo Raspadori: quattro nomi sul tavolo col Sassuolo

L'attaccante classe 2000 del Sassuolo e della Nazionale è il principale obiettivo per il reparto avanzato: i profili proposti ai neroverdi

Quattro nomi sul tavolo. L’Inter per abbassare la richiesta cash del Sassuolo per Giacomo Raspadori, primo obiettivo per l’attacco indicato da Simone Inzaghi, è pronta a offrire un poker di alternative ai neroverdi. Come riporta Sportmediaset, “l'idea dell'Inter è stata inizialmente quella di bloccare il giocatore per l'anno prossimo grazie a un gentlemen agreement tra Marotta e Carnevali, ora però i due stanno discutendo di un possibile affare da chiudere già questa estate. Il cartellino di Raspadori è valutato circa 20 milioni, l'Inter è pronta a inserire nella trattativa contropartite gradite al Sassuolo (Pinamonti o i primavera Oristanio, Pirola e Satriano)”, si legge.