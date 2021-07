Inter, due attaccanti sul mercato: si attendono offerte anche per Sanchez

Il cileno ha deluso finora in nerazzurro e non è certo di restare con Inzaghi: con la giusta offerta, può partire

Si attendono offerte, per Andrea Pinamonti, ma non solo. C’è un altro attaccante dell’Inter che - di fronte alla giusta proposta - può lasciare i nerazzurri di Simone Inzaghi. Come riportato da Calciomercato.com, “la posizione di Alexis Sanchez e di Pinamonti è in bilico e legata alle eventuali offerte che dovessero pervenire” alla dirigenza. Al momento, non sono arrivate proposte soddisfacenti per i due giocatori.