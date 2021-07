Inter, obiettivo Scamacca per l’attacco: il Sassuolo lo cede solo così

Il club neroverde fissa le condizioni per l'addio dell'attaccante classe 1999, seguito dai nerazzurri per il ruolo di vice Lukaku

C'è anche il nome di Gianluca Scamacca per l’attacco dell’Inter. La società nerazzurra è alla ricerca di un vice Lukaku e il profilo del classe 1999 - reduce da una stagione in prestito al Genoa - è molto apprezzato dai dirigenti e da Simone Inzaghi per puntellare l'attacco. Per Repubblica, è Scamacca il primo vero obiettivo per l’attacco, ma il Sassuolo lo cede solo a due condizioni: in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Niente prestito con diritto, l'Inter è stata informata.