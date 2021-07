Inter, Agoumé pronto a rinnovare e… c’è uno scenario a sorpresa sul futuro

Le ultimissime novità sul futuro del baby centrocampista, reduce dalla stagione in prestito allo Spezia

Non è ancora scritto il futuro di Lucien Agoumé. Il centrocampista classe 2002, reduce dal prestito allo Spezia (12 presenze stagionali in Serie A), verrà valutato da Simone Inzaghi in ritiro. Come svela Libero oggi, “non è da escludere la permanenzain rosa per Agoumé, che rinnoverà fino al 2024 nei prossimi giorni”. A sorpresa, dunque, il baby centrocampista potrebbe restare in nerazzurro: deciderà il nuovo allenatore dopo averlo valutato in allenamento.