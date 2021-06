Calciomercato Inter: cosa pensa Sensi dell’ipotesi Fiorentina per il futuro

I viola sono interessati su indicazione del nuovo allenatore Italiano, ecco il pensiero del centrocampista nerazzurro

La Fiorentina fa sul serio per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter è una richiesta specifica del nuovo allenatore viola, Vincenzo Italiano. I nerazzurri non chiudono alla cessione dell’ex Sassuolo, ma servirà un’offerta di circa 20 milioni per il cartellino di Sensi. Come svela La Gazzetta dello Sport, intanto, il giocatore considera intrigante la possibilità di vestire la maglia viola e i prossimi giorni saranno importanti per portare avanti questa trattativa.