SI – Inter, la permanenza di Sensi e Gagliardini non è certa: il nuovo scenario

Gli aggiornamenti da Alfredo Pedullà sul futuro dei due centrocampisti nerazzurri, non certi di restare alla corte di Inzaghi

La cessione di Radja Nainggolan, ma non solo. Mentre Inter e Cagliari continuano a lavorare per il belga, i nerazzurri ragionano su altre operazioni in uscita per poi pianificare il mercato in entrata. Come evidenziato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, i nomi di Roberto Gagliardini e Stefano Sensi possono essere utili per raggiungere un tesoretto da investire subito sul mercato. Difficile partano entrambi, ma non è da escludere che uno dei due lasci i nerazzurri in estate per finanziare i colpi in entrata, su tutti il sostituto di Achraf Hakimi sulla fascia destra.