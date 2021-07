Sensi, la Fiorentina studia la formula per il colpo. L’Inter chiede…

Aggiornamenti da Firenze sul centrocampista nerazzurro, nel mirino dei viola di Vincenzo Italiano

La Fiorentina continua a pensare a Stefano Sensi per rinforzare il centrocampo. L’Inter al momento non ha ricevuto proposte ufficiali dal club viola e il giocatore sta lavorando regolarmente agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Come riporta oggi La Nazione, “per Sensi si lavora al prestito con diritto di riscatto”. L’Inter valuta circa 15/20 milioni di euro il centrocampista ex Sassuolo.