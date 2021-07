Inter su Sepe? C’è un’altra squadra di Serie A in pressing sul portiere

Novità sul futuro dell'estremo difensore, in uscita dal Parma in questa finestra di mercato

La probabile partenza di Ionut Radu spinge l'Inter a tenere gli occhi aperti alla ricerca di un eventuale innesto come vice Handanovic. I nerazzurri già da qualche settimana hanno messo gli occhi su Luigi Sepe, in uscita da Parma. Come riportato da gianlucadimarzio.com, però, c'è un'altra squadra di Serie A in pressing per il portiere.