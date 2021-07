Era stato offerto all’Inter, va in Turchia: raggiunto l’accordo per un esterno

Non vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione, ma quella del Galatasaray: intesa trovata, presto l'annuncio

Era stato proposto anche all’Inter, ma alla fine non giocherà in nerazzurro e nemmeno in Italia. Patrick van Aanholt ha scelto la Turchia. Come sottolineato da Calciomercato.com, “l’esterno sinistro olandese, dopo aver visto scadere il suo contratto con il Crystal Palace poco prima dell'Europeo, è pronto a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. Era stato offerto all’Inter”. Ai nerazzurri era stato proposto per la corsia mancina, ma i dirigenti non hanno affondato il colpo.