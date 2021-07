Inter, casting per il dopo Hakimi nel vivo. Repubblica: “Una pista è sfumata”

Il quotidiano non ha dubbi: un nome è da depennare dalla lista dei nerazzurri per la fascia destra

Un nome da depennare dalla lista dei possibili sostituti di Achraf Hakimi. L'edizione online di Repubblica non ha dubbi, c'è una pista in meno per la fascia destra dell'Inter. La società sta valutando tutte le alternative che offre il mercato per il ruolo, ma senza alcuna fretta, come ribadito anche oggi dal nuovo allenatore Simone Inzaghi. Da Hector Bellerin a Davide Zappacosta, con Denzel Dumfries più lontano: sono questi i principali nomi. Con un profilo, molto apprezzato soprattutto da Inzaghi, irraggiungibile assicura Repubblica: "È sfumata la pista che porta a Lazzari, bloccato da Maurizio Sarri", si legge.