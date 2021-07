Inter, nessun’offerta per Lautaro: “Per la società situazione sotto controllo”

Gli aggiornamenti da Sky Sport sulla situazione dell'attaccante argentino, accostato a club inglesi e spagnoli

Simone Inzaghi non vede l’ora di ripartire dalla Lu-La . In queste ore ha ritrovato ad Appiano Gentile l’attaccante belga, settimana prossima accoglierà anche l’argentino. Com’è la situazione per le due punte? I rumors sul loro conto sono costati e Fabrizio Romano ha fatto chiarezza in diretta per Sky Sport.

“Lautaro Martinez? Oggi l’Inter considera Lukaku intoccabile e proposte sul tavolo per Lautaro non ce ne sono. Deve ancora rinnovare il contratto, certamente le aspettative sono diverse, ma ora va ricostruito il discorso rinnovo dopo il cambio di agente. Il sacrificato è stato Hakimi, ora la situazione per Lautaro è sotto controllo per la società. Si valuteranno le opportunità sul mercato se andrà via Pinamonti, per il ruolo di quarta punta”, le parole di Romano.