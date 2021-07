TMW – Proposto Kurzawa, ma l’Inter ha un altro nome in pole se parte Perisic

Il giocatore, in uscita dal PSG, non è la prima scelta dei nerazzurri per la fascia sinistra al momento: la situazione

Alessandro Cosattini

Nelle ultime ore è stato accostato all’Interun nome nuovo per la fascia sinistra: quello di Layvin Kurzawa. In uscita dal PSG, l’esterno mancino non è però una priorità dei nerazzurri, nonostante sia stato proposto alla dirigenza assicura TMW.

“Kurzawa non è uno degli obiettivi nerazzurri, preferendo un eventuale ritorno del brasiliano Alex Telles, dal Manchester United, per cui c'è un problema dovuto alla formula del trasferimento. La situazione è ovviamente legata all'eventuale trasferimento di Perisic, per cui ci sono alcuni interessamenti dalla Bundesliga. L'intermediario Giacomo Petralito è in questo ore a Milano e non è da escludere una possibile accelerazione anche su questo fronte, anche se per ora la tournée negli Stati Uniti è confermata”, si legge.

(Fonte: TMW)