Inter, il Manchester United non fa sconti per Telles: le novità sulla richiesta

Il club inglese ha le idee chiare sul futuro del terzino brasiliano, accostato ai nerazzurri e anche ai giallorossi

Nei giorni scorsi, Alex Telles è stato accostato all’Inter come possibile rinforzo sulla corsia sinistra. Il CEO Sport nerazzurro, Beppe Marotta, non ha chiuso al ritorno del brasiliano. Ma a quali condizioni? Come riportato da Calciomercato.com, “il Manchester United non farà sconti e sebbene abbia aperto all'addio di Alex Telles, non ha intenzione di regalare il terzino in prestito”. Il giocatore nei giorni scorsi era stato accostato anche alla Roma, che però è vicina ad annunciare l'arrivo di Vina.