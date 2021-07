Inter, tolto dal mercato un giovanissimo: “Lo vuole l’Atalanta, decide Inzaghi”

I nerazzurri per il momento non hanno intenzione di cederlo, nonostante le offerte: valuterà Inzaghi in ritiro

Alessandro Cosattini

Per il momento non si muove. Simone Inzaghi e la società al momento hanno bloccato la cessione di Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 reduce da una stagione in prestito al Monza. Come riportato oggi da Libero, è stato “tolto dal mercato il giocatore per il quale l’Inter ha ricevuto parecchie offerte (Monza, Parma, Cagliari, Sassuolo, Atalanta più alcuni club stranieri): toccherà a Inzaghi valutarlo in ritiro”, si legge.