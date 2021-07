Calciomercato Inter, 3 situazioni urgenti e spinose: “Divorzi inevitabili”

La Gazzetta dello Sport aggiorna su tre casi in particolari di casa Inter: società al lavoro

Sono tre le situazioni più urgenti e spinose del mercato dell’Inter al momento. E riguardano giocatori in uscita, fuori dai piani della società e del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Gli esuberi già definiti di casa Inter sono Arturo Vidal, Valentino Lazaro e Radja Nainggolan. Come spiega Gazzetta.it, “nel loro caso, complici esigenze di bilancio, il divorzio rappresenta uno scenario inevitabile, con tanto di via libera anche da parte di Inzaghi, ma resta ancora da trovare l’accordo sulla buonuscita”, si legge.