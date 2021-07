CM – Inter, un esubero di Conte… può restare con Inzaghi: lo scenario

Deciderà il nuovo allenatore nerazzurro dopo il ritiro se confermarlo in rosa per la prossima stagione

Deciderà Simone Inzaghi dopo il ritiro. Il nuovo allenatore dell'Inter non ha ancora deciso se puntare su Matias Vecino nella prossima stagione. Lo fa sapere Calciomercato.com, che ripercorre gli ultimi mesi del centrocampista: "Per Antonio Conte non era un giocatore fondamentale al punto che per Matias Vecino si erano aperte più volte le porte di un addio. Oggi però i piani dell'Inter sono cambiati perché il centrocampista uruguaiano piace molto a Simone Inzaghi che vuole valutarlo in ritiro prima di decidere il suo futuro", si legge.