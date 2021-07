Inter-Vidal, c’è un’ipotesi su tutte per il futuro. Boca Juniors alla finestra

Il club argentino si fa avanti per il centrocampista cileno, deludente nella prima stagione in nerazzurro

La dirigenza dell’Inter continua a lavorare per sfoltire l’organico nerazzurro e abbassare il monte ingaggi. Restano d’attualità i nomi di Radja Nainggolan e Valentino Lazaro in uscita, ma anche quello di Arturo Vidal. Come riportato da Tuttosport, ieri è stato rilanciato l’interesse del Boca Juniors per Arturo e l’Inter potrebbe rescindere anche col cileno (è già successo con Joao Mario) che nella prossima stagione guadagnerà quasi 7 milioni.