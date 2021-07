Calciomercato Inter: spunta una clausola nel contratto di Zappacosta col Chelsea

Il giocatore è tra le idee della società nerazzurra per il dopo Hakimi: occhio alla clausola nel contratto coi Blues

Attenzione alla clausola presente nel contratto di Davide Zappacosta con il Chelsea. Lo svela Sky Sport, che si sofferma oggi sul sostituto di Achraf Hakimi e rivela un dettaglio importante sull’esterno. “Il Chelsea è intenzionato ad attivare la clausola per il rinnovo automatico fino al 2023”, si legge. L’Inter segue con grande attenzione la situazione di Zappacosta, ma ancora non ha scelto l’erede di Hakimi. Valutazioni in corso per il duo Marotta-Ausilio e... occhio alla clausola.