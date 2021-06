Juve a caccia di rinforzi per avvicinare l’Inter: il primo nome fatto da Allegri

La prima richiesta fatta dal nuovo allenatore bianconero per lottare con l'Inter per lo scudetto l'anno prossimo

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "la prima richiesta fatta a Federico Cherubini è stata un mediano da piazzare davanti alla difesa che mescoli tecnica e fisico. Un giocatore che sappia costruire ma anche distruggere se la situazione lo richiede. L’identikit porta dritto a ManuelLocatelli, che Allegri considera il miglior centrocampista italiano e non s’accoda a chi sostiene che non sia il tipo di centrocampista che possa farti fare il salto di qualità. Max lo considera invece pronto per una big, perché l’esperienza al Sassuolo agli ordini di un allenatore bravo e perfezionista come De Zerbi lo ha fatto crescere tantissimo".