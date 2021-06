Pedullà: “Kostic piace all’Inter: com’è oggi la situazione per l’esterno”

Le parole dell'esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta sull'esterno accostato in queste ore ai nerazzurri

È rimbalzata oggi dalla Germania la notizia su Filip Kostic in chiave Inter. Il giocatore sicuramente è tra i profili monitorati per la fascia sinistra, ma al momento non c'è un accordo tra le parti. Lo fa sapere Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, sul suo profilo Twitter: