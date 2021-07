Il blitz a sorpresa, il no al Milan, la firma: Calhanoglu-Inter, tutta la verità

Com'è andava davvero la trattativa tra i nerazzurri e il centrocampista turco ex Milan

Tutta la verità sull'operazione Hakan Calhanoglu, lato Inter e non solo. Dopo il malore accusato da Christian Eriksen al cuore e l'operazione, i nerazzurri si sono guardati attorno alla ricerca di opportunità per il centrocampo. L'agente del turco, che sul tavolo aveva una proposta di rinnovo del Milan da 4 milioni più 500mila di bonus, ha chiamato l'Inter e offerto il proprio assistito. I nerazzurri così - dopo aver valutato le condizioni dell'affare e averne parlato con Inzaghi - hanno deciso di cogliere l'opportunità, come svelato anche ieri da Ausilio. E Calha non ha avuto dubbi a dire no ai rossoneri e sposare il progetto nerazzurro una volta ricevuta l'offerta.