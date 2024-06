In questi giorni sono arrivate diverse indiscrezioni, da Germania e Turchia, sul futuro di Calhanoglue su un interesse da parte del Bayern Monaco per il centrocampista, impegnato in questi giorni all'Europeo con la Nazionale guidata da Montella. Del giocatore nerazzurro ha parlato anche Matteo Moretto in una live tenuta insieme al collega Fabrizio Romano, in onda su playback tv. Il giornalista ha sottolineato che se anche ci fosse un reale interesse per il giocatore, il club tedesco non si è ancora esposto.