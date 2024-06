Hakan Calhanoglu ha parlato della sconfitta per tre a zero contro il Portogallo agli Europei in Germania. «Siamo tristi - ha spiegato l'interista dalle scorse ore al centro di voci di mercato che lo vorrebbero nei mirini del Bayern Monaco - perché abbiamo preso due gol nel primo tempo e non ce l'aspettavamo. Ma nel calcio sono cose che possono succedere».