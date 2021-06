Calhanoglu dal Milan all’Inter, Pioli non l’ha presa bene: il retroscena

Emergono nuovi dettagli sulla trattativa che ha visto protagonista il turco, passato dai rossoneri ai nerazzurri

Il passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all'Inter dopo la scadenza del contratto non è andato giù a Stefano Pioli. L'allenatore rossonero non ha preso bene l'esito della trattativa tra il club e il trequartista turco. Il Corriere della Sera oggi svela nel dettaglio la reazione avuta da Pioli nelle scorse ore.

"Se Pioli si rammarica lamentando la partenza di un giocatore che considerava centrale nel proprio progetto, la società non pare disperarsi”, sottolinea oggi il quotidiano in merito al passaggio di Calhanoglu all'Inter. Il Milan aveva fatto la sua offerta, ma il turco ha scelto di approdare in nerazzurro.