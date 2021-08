Calhanoglu, no al Milan per essere il Luis Alberto di Inzaghi: è andata così

Com'è andata la vicenda che riguarda il turco, passato dalla maglia rossonera a quella nerazzurra in estate

Questa estate Hakan Calhanoglu ha deciso di lasciare il Milan per firmare con l'Inter dopo la scadenza del contratto. Sul passaggio del turco in nerazzurro è tornato anche Paolo Condò sulle pagine di Repubblica oggi: "Hakan Calhanoglu è stata la classica occasione colta al volo nel momento di bisogno. Detto che la speranza di rivedere in campo Eriksen non è ancora archiviata, l’Inter ha soddisfatto le pretese di aumento sulle quali il Milan nicchiava e si è portata a casa un trequartista differente da ciò che stava diventando il danese grazie al lavoro di Conte. Calha giocherà più avanti, segnerà più gol e aiuterà meno in fase difensiva: sarà una specie di Luis Alberto, se possiamo anticipare l’altro tema interessante, ovvero come Simone Inzaghi raccoglierà il testimone di Conte", si legge.