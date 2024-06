Il Barcellona vuole tenere Cancelo. Il City ha fissato il prezzo

Il Barcellona vorrebbe puntare su Joao Cancelo, ex giocatore nerazzurro che nella scorsa stagione ha giocato nella squadra catalana in prestito dal City. Il club inglese al momento non sembra intenzionato ad accettare un'offerta inferiore ai trenta mln per il calciatore che nel mese di marzo ha avuto uno scontro verbale a distanza con Guardiola .

Il tecnico aveva raccontato pubblicamente che il portoghese non voleva giocare con Lewis e Aké. «"Sono state dette bugie! Non sono mai stato un cattivo compagno per loro, potete chiederglielo. Non ho alcun complesso di superiorità o inferiorità nei loro confronti, ma questa è l'opinione del manager. Sono rimasto rattristato da quelle dichiarazioni perché non è vero. Penso che il Manchester City sia stato un po' ingrato con me. Sono stato un giocatore molto importante negli anni in cui sono stato lì. Non sono mai venuto meno al mio impegno con la società, con i tifosi. Ho sempre dato tutto», aveva dichiarato Joao.