Le note positive

Vincere fa piacere, certamente, ma nel calcio giovanile non è la prima cosa da guardare. Sono tante le note positive emerse dalla stagione del settore giovanile dell'Inter: tanta ragazzi si sono messi in luce, tanti di loro hanno messo in mostra le qualità anche da sotto età, parecchi sono stati protagonisti anche in Nazionale. Pensiamo a Cocchi, in età da U17 ma titolare inamovibile con la Primavera, così come i coetanei Mosconi e Zarate, stabilmente impiegati in U18 e visti all'opera anche con Chivu. Lo stesso Mosconi, insieme a Mantini e Ballo, si è laureato campione d'Europa U17 con la Nazionale. Oltretutto in gare secche può succedere di tutto, motivo per cui occorre focalizzarsi sul cammino avuto in regular season, che ha sempre visto le formazioni nerazzurre ad alti livelli.